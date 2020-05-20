«Он играет в другой футбол». Просинечки назвал лучшего игрока в истории

Экс-полузащитник «Реала» и «Барселоны» Роберт Просинечки признался, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

— Для меня лучшим является Месси, — цитирует BeIn Sports Просинечки. — Некоторые люди скажут: Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо. Они отличные игроки, которые делают разницу. Однако, если выбирать одного, для меня лучшим является Лео Месси. Это игрок, который много лет выделяется в «Барселоне». Он выиграл все, что мог, забил много голов и много раз делал голевые передачи. Он играет в другой футбол.