«Он играет в другой футбол». Просинечки назвал лучшего игрока в истории
03:21
Экс-полузащитник «Реала» и «Барселоны» Роберт Просинечки признался, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
— Для меня лучшим является Месси, — цитирует BeIn Sports Просинечки. — Некоторые люди скажут: Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо. Они отличные игроки, которые делают разницу. Однако, если выбирать одного, для меня лучшим является Лео Месси. Это игрок, который много лет выделяется в «Барселоне». Он выиграл все, что мог, забил много голов и много раз делал голевые передачи. Он играет в другой футбол.
?? Robert Prosinecki : «Ronaldo ?tait incroyable, mais Messi est meilleur» pic.twitter.com/ilepTMCJH3— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 19, 2020
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