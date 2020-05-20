«Он был самым большим талантом и тем, кто создавал больше всего проблем». Капелло вспомнил о работе с Роналдо

Экс-главный тренер «Реала» Фабио Капелло считает Роналдо самым талантливым игроком, которого довелось ему тренировать. Бразилец играл под руководством итальянца в мадридском клубе в течение шести месяцев до январе 2007 года.

— Самым большим талантом, которого я когда-либо тренирова, был Роналдо, — сказал Капелло в интервью Sky Sport. — Но в то же время он был игроком, который создавал мне больше всего проблем в раздевалке. Он привык устраивать вечеринки и делать все. Однажды ван Нистелрой сказал мне: «Тренер, в раздевалке пахнет алкоголем». Затем Роналдо отправился в Милан, а «Реал» начал побеждать. Но если мы говорим о таланте, то он был величайшим, без сомнения.