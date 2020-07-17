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«Он больше, чем просто капитан». Перес восхищается Серхио Рамосом

00:55
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Президент «Реала» Флорентино Перес выразил восхищение защитником Серхио Рамос после завоевания 34-го чемпионского титула. В четверг мадридская команда выиграла у «Вильярреала» и гарантировала себе чемпионство.

— Серхио будет здесь всю жизнь, — цитирует пресс-служба клуба Переса. — Он больше, чем просто капитан, потому что привел команду к триумфу с огромным лидерством и был важной частью этого успеха. Он очень рад.

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