Окампос посвятил гол погибшему Сале

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос стал автором победного гола в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Леванте» (3:1). Аргентинец воспользовался возможностью, чтобы воздать должное соотечественнику Эмилиано Сале, который ровно год назад погиб в авиакатастрофе. Игрок «Севильи» вместе с Диегу Карлосом, который играл с Салой за «Нант», продемонстрировали футболку, на которой были написаны слова в адрес погибшего аргентинца.

Va por ti, Emiliano Sala.

Siempre con nosotros. pic.twitter.com/Nygq3HqrrH — Sevilla F?tbol Club (@SevillaFC) January 21, 2020