Защитник "Атлетико" Диего Годин на пресс-конференции заявил, что покинет команду в конце текущего сезона, сообщает официальный Твиттер "матрасников".

– "Атлетико" был моей семьей, моим клубом... Мне очень трудно прощаться с домом. Много лет я наслаждался пребыванием здесь. Хочу поблагодарить всех вас за это время! – цитирует Година пресс-служба "Атлетико".

Ранее стало известно, что 33-летний уругваец на правах свободного агента присоединится к "Интеру" летом.

Годин выступает за "Атлетико" с 2010 года. В текущем сезоне на счету защитника 37 матчей во всех турнирах, 4 гола и 3 голевые передачи.