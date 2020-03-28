Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Одноклубник Смолова нарушил карантин и отправился в Данию. Его ждет крупный штраф

08:35
Пионе Систо. Фото instagram.com
Пионе Систо. Фото instagram.com
Теги:

Нападающий «Сельты» Пионе Систо нарушил режим карантина в Испании, который введен в стране из-за распространения коронавируса, сообщает AS. 25-летний датский футболист отправился в путешествие на собственном автомобиле от Виго до Копенгагена.

Форвард пробудет в дороге около 27 часов. Систо сообщил «Сельте» о том, что уехал из Испании, когда уже находился в дороге. Игрока ждет денежный штраф.

В текущем сезоне Систо провел 21 матч за «Сельту», забил 4 гола. За клуб из Виго выступает российский форвард Федор Смолов.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15841
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир