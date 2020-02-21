Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации
13:14
Новичок «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт неудачно выступил на презентации на стадионе команды «Ноу Камп». Форвард попытался продемонстрировать финты, но несколько раз плохо обработал мяч.
«Барса» приобрела Брэйтуэйта у «Леганеса» за 18 миллионов евро, подписав контракт до июня 2024 года с отступными в размере 300 миллионов.
18M euro — Braithwaite ?? pic.twitter.com/8qj93Igbr3— AC Forza Milan/News (@ACForzaMilano) February 20, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...