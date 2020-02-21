Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации

Новичок «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт неудачно выступил на презентации на стадионе команды «Ноу Камп». Форвард попытался продемонстрировать финты, но несколько раз плохо обработал мяч.

«Барса» приобрела Брэйтуэйта у «Леганеса» за 18 миллионов евро, подписав контракт до июня 2024 года с отступными в размере 300 миллионов.