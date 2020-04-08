Нолито отдал бы чемпионство в Англии «Ливерпулю»

Полузащитник «Севильи» и сборной Испании Нолито в интервью «Известиям» признался, что не знает, возможно ли возобновление сезона. По мнению испанца, в Англии можно сезон завершить досрочно и отдать чемпионство «Ливерпулю», а в других лигах — нет.

— Как вы переживаете карантин из-за пандемии коронавируса?

— Мне довольно тяжело дается это время. Нам нельзя покидать свои дома, максимум, что я могу сделать, — выйти во двор и немного размяться. Еще стараюсь заниматься силовыми упражнениями в домашних условиях, но поддерживать хорошую форму очень сложно. Возможно, молодые игроки так сильно не переживают по этому поводу, но мне уже 33 года и каждый пропущенный день полноценных тренировок дает о себе знать.

— На ваш взгляд, реально ли возобновление сезона?

— Все зависит от того, как страна справится с распространением угрозы коронавируса. Здоровье людей всегда должно быть на первом месте, и пока новости не самые лучшие, число заболевших растет. Конечно, всем бы хотелось доиграть сезон и по возможности сделать это при зрителях. Футбол без болельщиков — это совершенно другое. Но честно, я не знаю, возможно ли это. Не исключено, что скоро весь футбольный мир начнет готовиться уже к новому сезону.

— Если чемпионаты не удастся доиграть — стоит давать титулы клубам, которые лидируют в таблице, или лучше обнулять результаты?

— Сложный вопрос, его лучше задать президенту УЕФА или Ла Лиги, если говорить конкретно про чемпионат Испании. Понимаю, что больше всего эта ситуация беспокоит болельщиков «Ливерпуля». Их клуб уверенно лидирует в чемпионате и впервые за 30 лет должен стать чемпионом. Они оторвались от второго места больше чем на 20 очков. Поэтому «Ливерпулю» я бы точно дал чемпионское звание. В остальных топ-чемпионатах, особенно в Италии и Испании, все очень запутанно.