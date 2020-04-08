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Нолито: «Криштиану великий футболист, но Месси есть Месси»

05:33
Нолито. Фото Twitter
Нолито. Фото Twitter
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Полузащитник «Севильи» и сборной Испании Нолито в интервью «Известиям» назвал самого сильного футболиста, с которым играл. По его мнению, нападающий «Барселоны» Лионель Месси — лучший в мире.

— Кто был самым сильным футболистом, с которым вы играли?

— Это, безусловно, Лионель Месси. Он лучший в мире. Таких, как он, не было до и, думаю, не будет после его ухода из футбола. Счастлив, что мне удалось поиграть с ним в одной команде.

— Он сильнее Криштиану Роналду?

— Мне кажется, что сравнивать кого-то с Лео не стоит. Он номер один. Хотя Криштиану тоже великий футболист. Не зря он показывал фантастическую результативность сразу в трех топ-чемпионатах. Но Месси есть Месси.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/996873/timur-ganeev/stadion-krasnodara-moe-glavnoe-vospominanie-o-rossii

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