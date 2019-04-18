"Никогда не говори никогда". Отец Черышева не исключил возвращение Дениса в "Реал"

Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, оценил игру сына в этом сезоне.

– Мне приятно видеть, что Денис уверен в себе, и что в каждом матче его вклад в игру и работа на поле растут, – цитирует Дмитрия Черышева Goal. – Он старается брать на себя больше, больше работать как в защите, так и в завершении атак. Как тренер, я доволен 90 процентами работы, которую он проделывает в этом сезоне.

Денису помог чемпионат мира. У любого игрока вырастут крылья после стольких голов на лучшем турнире. Он верит в себя и свои способности.

В "Реале" Денис много времени проводил в аренде. Ему было трудно конкурировать с Роналду, Бензема и Бэйлом, имея так мало возможностей проявить себя. Но он всегда возвращался из аренд, его не хотели продавать.

Возвращение в "Реал"? По-русски мы говорим: "Никогда не говори никогда".

В текущем сезоне 28-летний Черышев провел за "Валенсию" 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.