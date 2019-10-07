«Незаслуженное поражение». Хулен Лопетеги — о разгроме «Севильи» от «Барселоны»
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:4) в 8-м туре чемпионата Испании.
— Разрушительное и незаслуженное поражение, — цитирует Лопетеги Marca. — Мы делали все очень хорошо, были смелыми, пытались осуществить то, над чем работали. Но чтобы победить на «Камп Ноу», нужно все грамотно выполнять, а также иметь немного удачи.
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