Нападающий "ПСЖ" Неймар​ рассказал, почему покинул "Барселону". Также футболист в очередной раз выразил свое восхищение бывшему клубу.

– Я ушел из каталонского клуба, потому что искал новый вызов. Я хотел пройти новые испытания, – приводит слова Неймара Mundo Deportivo со ссылкой на ESPN . "Барселона" – это клуб, который всегда очаровывал меня, я все еще люблю его. Было очень трудно, были моменты, когда я колебался и говорил, что не собираюсь уходить. В таком состоянии я пробыл на протяжении двух недель.