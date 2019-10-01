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Невероятный трюк Месси. Лео отправил пробку в стаканчик

1 октября 2019, 19:15
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Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси продемонстрировал высокий уровень футбольной техники. 32-летний аргентинец точным ударом с левой ноги попал крышкой из-под бутылки в стакан оператора.

В текущем сезоне Месси провел три матча за «Барселону» и отметился одной голевой передачей. Форвард сыграл всего лишь два тайма в ла лиге и полчаса в Лиге чемпионов, что связано с мышечными повреждениями, которые испытывает футболист.

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