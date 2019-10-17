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Неизвестные ограбили дом хавбека «Вильярреала» Замбо

17 октября 2019, 14:16
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Полузащитник «Вильярреал» Андре-Франк Замбо подвергся ограблению, сообщает Mediterraneo. Грабители вынесли вещи из дома 23-летнего игрока на сумму 100 000 евро. В апреле 2019 года бандиты уже нападали на его дом: тогда в нем находились жена и дети, которых бандиты связали, после чего ограбили квартиру.

Замбо-Ангисса стал пятой жертвой грабителей с начала года в Испании. Ранее ограблению подверглись защитники Рамиро Фунес Мори, Эсекиэль Гарай, Габриэл Паулиста и полузащитник Жоффре Кондогбья.

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