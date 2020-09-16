Недавно казалось, что это больше не случится. Месси снова забил за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в товарищеском матче с «Жироной». Капитан каталонцев забил непосредственно перед перерывом, а в начале второго тайма оформил дубль.

Эти голы стали для Месси первыми с 8 августа, когда он забил «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). Затем он ушел с поля без забитого мяча в четвертьфинальном матче с «Баварией», а на днях обошелся без гола в игре с «Химнастиком» (3:1).

Этим летом Месси был близок к уходу из «Барселоны»: форвард уведомлял руководство клуба о намерении разорвать контракт, но в результате решил остаться.