Названы даты матчей между «Барселоной» и «Реалом» в ла лиге

Королевская испанская футбольная федерация на официальном сайте опубликовала календарь нового сезона чемпионата Испании.

Первая встреча «Барселоны» и «Реала» состоится в седьмом туре на «Камп Ноу». Базовая дата встречи — 25 октября. Во втором круге соперники сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в 30-м туре (11 апреля).

Чемпионат стартует 13 сентября. Последний тур запланирован на 23 мая 2021 года.

В минувшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз в истории.

?? OFICIAL | ?Ya tenemos el calendario de la pr?xima temporada en Primera Divisi?n!



?? Haz clic aqu? para descargarlo: https://t.co/MXnJ918Fx6#SorteoCalendario pic.twitter.com/VvgamMUGCx — RFEF (@rfef) August 31, 2020

Стал известен календарь нового сезона чемпионата Испании