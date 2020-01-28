Нападающий «Хетафе» Гальего перешел в «Осасуну»
28 января 2020, 12:25
Нападающий «Хетафе» Энрик Гальего перешел в «Осасуну». Клуб арендовал 33-летнего испанца до конца сезона с опцией обязательного выкупа за 2 миллиона евро, сообщает официальный сайт «Осасуны».
COMUNICADO OFICIAL | #Osasuna logra la cesi?n de Enric Gallego.— C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) January 28, 2020
??https://t.co/Iq7h1TrdAj pic.twitter.com/H5AmJm1cIg
Гальего перешел в «Хетафе» прошедшим летом из «Уэски» за 6 миллионов. Однако он провел за команду только 9 матчей и не отметился результативными действиями.
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