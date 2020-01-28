Нападающий «Хетафе» Гальего перешел в «Осасуну»

Нападающий «Хетафе» Энрик Гальего перешел в «Осасуну». Клуб арендовал 33-летнего испанца до конца сезона с опцией обязательного выкупа за 2 миллиона евро, сообщает официальный сайт «Осасуны».

Гальего перешел в «Хетафе» прошедшим летом из «Уэски» за 6 миллионов. Однако он провел за команду только 9 матчей и не отметился результативными действиями.