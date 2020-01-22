Нападающего «Реала» попытались ограбить в торговом центре
22 января 2020, 20:41
Нападающий «Реала» Мариано Диас едва не стал жертвой ограбления в одном из торговых центров в Мадриде, сообщает Marca. Футболист сделал покупки и шел по центру со своей девушкой. В этот момент к нему подбежал мужчина и выхватил пакеты у игрока.
Посетители торгового центра попытались догнать преступника, тот выбросил вещи и скрылся из виду.
Поскольку ему не удалось ничего украсть, Диас решил не заявлять в полицию.
В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей и забил 3 мяча.
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