Нападающего «Реала» попытались ограбить в торговом центре

Нападающий «Реала» Мариано Диас едва не стал жертвой ограбления в одном из торговых центров в Мадриде, сообщает Marca. Футболист сделал покупки и шел по центру со своей девушкой. В этот момент к нему подбежал мужчина и выхватил пакеты у игрока.

Посетители торгового центра попытались догнать преступника, тот выбросил вещи и скрылся из виду.

Поскольку ему не удалось ничего украсть, Диас решил не заявлять в полицию.

В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей и забил 3 мяча.