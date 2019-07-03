"На одной неделе можно быть героем, на следующей – полным идиотом". Кроос – о критике в Испании

Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал о критике в Испании. Он выступает за мадридцев с 2014 года.

– Иногда возникает ощущение, что многое в жизни зависит от футбола, – цитирует Marca полузащитника. – В Испании проблема критики еще более острая. На одной неделе можно быть настоящим героем, а на следующей – полным идиотом. Я не впадаю в крайности, поэтому у меня получилось добиться здесь успеха.

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