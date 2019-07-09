Морено перешел в "Вильярреал"

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено стал игроком "Вильярреала", сообщает официальный Twitter испанского клуба.
26-летний испанец присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента, поскольку его контракт с "красными" истек 30 июня. Морено выступал за "Ливерпуль" с 2014 года. В составе мерсисайдцев он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.
В минувшем сезоне Морено провел 5 матчей за "Ливерпуль" и не отметился результативными действиями.
¡Uy, madre mía, pero qué chorprecha 🙈! ¡Bienvenido al Submarino 💛, @lfc18alberto!— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 9, 2019
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