Модрич в ноябре просил Зидана дать ему больше игрового времени. Тренер послушал
Полузащитник «Реала» Лука Модрич в ноябре высказывал недовольство количеством игрового времени, сообщает Marca. По данным источника, хорват обратился к главному тренеру Зинедину Зидану: «Я играю лучше, когда провожу несколько матчей подряд, а не когда мне дают отдыхать».
После этого обладатель «Золотого мяча» вышел в семи матчах подряд, и его игра стала больше устраивать Зидана.
В нынешнем сезоне Модрич провел 17 матчей и забил 2 мяча за «Реал».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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