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Модрич в ноябре просил Зидана дать ему больше игрового времени. Тренер послушал

10 декабря 2020, 20:27
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич в ноябре высказывал недовольство количеством игрового времени, сообщает Marca. По данным источника, хорват обратился к главному тренеру Зинедину Зидану: «Я играю лучше, когда провожу несколько матчей подряд, а не когда мне дают отдыхать».

После этого обладатель «Золотого мяча» вышел в семи матчах подряд, и его игра стала больше устраивать Зидана.

В нынешнем сезоне Модрич провел 17 матчей и забил 2 мяча за «Реал».

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