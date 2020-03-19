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Мино Райола: «Намерен привести в «Реал» звездного футболиста этим летом»

19 марта 2020, 14:07
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Агент Мино Райола заявил о намерении осуществить переход одного из своих звездных клиентов в «Реал».

— У меня хорошие отношения с «Реалом», — приводит Marca слова Райолы. — Хочу привести туда звездного футболиста этим летом. Для меня и моих игроков это будет честью, потому что «Реал» — великий клуб. Да, там уже играет мой клиент Альфонс Ареола, но он находится в аренде.

Ранее сообщалось, что в «Реал» может перейти полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

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