Мино Райола: «Намерен привести в «Реал» звездного футболиста этим летом»

Агент Мино Райола заявил о намерении осуществить переход одного из своих звездных клиентов в «Реал».

— У меня хорошие отношения с «Реалом», — приводит Marca слова Райолы. — Хочу привести туда звездного футболиста этим летом. Для меня и моих игроков это будет честью, потому что «Реал» — великий клуб. Да, там уже играет мой клиент Альфонс Ареола, но он находится в аренде.

Ранее сообщалось, что в «Реал» может перейти полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.