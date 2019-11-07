«Милан» может заплатить за Ракитича 30 миллионов евро

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. В борьбу за 33-летнего хорвата включился «Милан», утверждает Sport.es.

Переход Ракитича обойдется «россонери» в 30 миллионов евро.

Ракитич недоволен недостатком игровых минут в каталонском клубе. В текущем сезоне ла лиги он выходил на поле в семи матчах и отметился одной результативной передачей.

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