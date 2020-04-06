«Милан» может отказаться от трансфера Ракитича из-за высокой зарплаты

«Милан» включился в борьбу за полузащитника «Барселоны» Иваном Ракитичем. Руководство «россонери» рассматривает вариант с подписанием 32-летнего хорвата, однако клуб не устраивает зарплата, который хочет получать футболист, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

«Милан» уже рассматривает другие варианты усиления состава на трансферном рынке.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» готова расстаться с Ракитичем, который получает все меньше игрового времени в клубе. Сам игрок также не против сменить команду.

В сезоне-2019/20 на счету Ракитича 4 результативных передачи в 30 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его нынешний контракт с «сине-гранатовыми» действует до конца июня 2021 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 25 миллионов евро.