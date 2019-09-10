Месси заинтересован в варианте с MLS

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб по истечении контракта в 2021 году, сообщает Mundo Deportivo. Он рассматривает возможность в переезде в MLS.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи. В этом сезоне он еще не выходил на поле из-за травмы.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр