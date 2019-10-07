Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси забил за «Барселону» 100 голов из-за пределов штрафной

07:00
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Севильи» в матче 8-го тура чемпионата Испании (4:0). Он достиг отметки в 100 голов из-за пределов штрафной площади, 43 из них — прямыми ударами со штрафных.

Также аргентинец стал первым футболистом в XXI веке, кто отличился в 16 сезонах ла лиги подряд, начиная с сезона-2004/05. Всего на его счету рекордные 420 голов в чемпионате Испании.

Барселона — Севилья

Чемпионат Испании: новости и статьи, обзоры матчей, календарь игр, турнирная таблица

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир