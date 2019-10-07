Месси забил за «Барселону» 100 голов из-за пределов штрафной

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Севильи» в матче 8-го тура чемпионата Испании (4:0). Он достиг отметки в 100 голов из-за пределов штрафной площади, 43 из них — прямыми ударами со штрафных.

Также аргентинец стал первым футболистом в XXI веке, кто отличился в 16 сезонах ла лиги подряд, начиная с сезона-2004/05. Всего на его счету рекордные 420 голов в чемпионате Испании.

Барселона — Севилья

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