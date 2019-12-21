Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1).

Это 50-й гол 32-летнего футболиста за каталонскую команду и сборную Аргентины в 2019 году.

Как информирует Opta, Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет: 2010 — 60, 2011 — 59, 2012 — 91, 2013 — 45, 2014 — 58, 2015 — 52, 2016 — 59, 2017 — 54, 2018 — 51, 2019 — 50.