Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет

21 декабря 2019, 20:25
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1).

Это 50-й гол 32-летнего футболиста за каталонскую команду и сборную Аргентины в 2019 году.

Как информирует Opta, Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет: 2010 — 60, 2011 — 59, 2012 — 91, 2013 — 45, 2014 — 58, 2015 — 52, 2016 — 59, 2017 — 54, 2018 — 51, 2019 — 50.

Барселона — Алавес

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир