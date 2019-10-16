Месси вручили шестую «Золотую бутсу» в карьере. Он вышел на сцену с сыновьями

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере, как лучший бомбардир в Европе в прошлом сезоне, информирует клубная пресс-служба.

Для получения приза футболист вышел на сцену с двумя сыновьями.

Награда стала для Месси третьей подряд, он получал ее также в сезонах в сезонах 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17 и 2017/18. В прошлом сезоне 32-летний форвард забил 36 голов.

«Золотая бутса» — это награда, вручаемая Ассоциацией европейских спортивных изданий, в которую от России входит «СЭ».

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