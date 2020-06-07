Месси вернется в общую группу «Барселоны» в понедельник

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе с понедельника, сообщает Marca.

Ранее пресс-служба каталонского клуба объявляла, что 32-летний аргентинец получил незначительное повреждение правого квадрицепса и занимается по индивидуальной программе.

«Барселона» проведет свой первый матч в чемпионате Испании после паузы из-за коронавируса 13 июня, это будет выездная встреча против «Мальорки».