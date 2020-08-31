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Месси уведомил «Барселону», что не вернется в команду к старту сезона

31 августа 2020, 19:41
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил клубу, что не прибудет на тренировочную базу и не планирует брать участие в старте сезона примеры, сообщает Marca.

Аргентинский футболист всерьез настроен сменить прописку в текущее трансферное окно. Кроме того, игрок уже пропустил тренировку каталонцев.

Также отмечается, что Месси может получить штраф в размере 25 процентов от месячной зарплаты, если будет отсутствовать в клубе от 11 до 30 дней, но руководство «Барсы» не хочет вводить против форварда соответствующие санкции.

«Барселона» не спешит наказывать Месси и надеется решить конфликт мирным путем. На этой неделе президент клуба Жозеп Бартомеу встретится с отцом форварда, но шансы на положительный итог крайне малы. Месси и его представители считают, что он имеет право разорвать контракт и искать себе новую команду.

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