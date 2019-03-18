00:50 18 марта | Футбол — Испания

Месси сделал хет-трик. Ему аплодировали даже фанаты соперника

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Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил три гола в матче чемпионата Испании с "Бетисом" в Севилье (4:1).

Аргентинец сначала забил со штрафного. И этот удар выглядел очень эффектно.

Позже Месси отличился в быстром выпаде.

Форвард завершил вечер магическим ударом с дистанции. После этого гола фанаты хозяев встретили его гол аплодисментами.

Бетис - Барселона

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