Месси, Роналду, Мбаппе и Азар в числе претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года по версии организации. Среди них форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Полный список претендентов: Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона", сборная Голландии), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус", сборная Голландии), Эден Азар ("Челси"/"Реал", сборная Бельгии), Харри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии), Садио Мане ("Ливерпуль", сборная Сенегала), Кильян Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции), Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины), Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль", сборная Голландии).

Победитель будет объявлен 23 сентября в Милане.