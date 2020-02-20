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Месси рассказал, почему он ответил на слова Абидаля

20 февраля 2020, 12:54
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свои слова в адрес спортивного директора клуба Эрика Абидаля.

— Я ответил Абидалю, потому что посчитал, что подвергся нападкам, — цитирует Месси Mundo Deportivo. — Он спортивный директор, он принимает решения. Поэтому я решил разъяснить это.

Ранее Абидаль заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на сто процентов.

— Если вы говорите подобное об игроках, то должны называть конкретные имена. Потому что если вы этого не делаете, то порочите всех из нас, а также подпитываете то, что не соответствует действительности, — написал Месси в Instagram. — Те, кто отвечает за подобные решения, должны взять на себя ответственность за них. Каждый должен нести ответственность за свои задачи и решения. Игроки отвечают за происходящее на поле. Когда что-то идет не так, как надо, то мы первыми признаем это.

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