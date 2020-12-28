Месси рассказал, где хотел бы играть после «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, где он хотел бы поиграть в футбол. Также аргентинец добавил, что он не знает, чем будет заниматься в будущем.

«Всегда хотел пожить в США и поиграть в местной лиге. Не знаю, случится ли такое, однако желание есть, — отметил Месси в интервью La Sexta. — Пока, не знаю, что буду делать после завершения карьеры. Думаю, скорее мог бы работать спортивным директором, а не тренером.

Не знаю, что будет в конце сезона. Нужно подождать. Ни в чем не уверен. Сейчас надо думать о команде, чтобы побеждать. Я сделаю все для клуба и для себя. Говорю искренне. Понятно, что я останусь жить в Барселоне и хочу остаться в клубе, когда завершу карьеру. Не знаю, в какой виде.

Играть за «Реал» или «Атлетико»? Нет, это невозможно. Не знаю, уйду я или нет. Но если уйду, то надо это сделать максимально безболезненно, и чтобы я мог вернуться в клуб. «Барселона» больше любого игрока, это и меня касается. Надеюсь, она будет побеждать".

Напомним, Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года. Если он не продлит соглашение, то станет свободным агентом. В текущем сезоне Месси провел 18 матчей за «Барсу» и забил 10 мячей при пяти голевых передачах.