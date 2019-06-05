Нападающий "Барселоны"​ Лионель Месси рассказал, что его средний сын болеет за "Реал". Футболист и его супруга Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

– Тьяго не пропускает матчи, Матео тоже любит футбол, он носит все футболки, – приводит TyC Sports слова Месси. – Мы играли дома, и он сказал мне: "Я за "Ливерпуль", который выиграл у тебя. С "Валенсией" та же история: "Валенсия" выиграла, я за "Валенсию". Когда смотрим футбол вместе по телевизору, он кричит, когда забивает "Реал". Он фанат "Реала".