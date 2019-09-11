Месси пропустит матч с «Валенсией»

Восстановление нападающего «Барселоны» Лионеля Месси после травмы икроножной мышцы проходит медленнее, чем ожидалось. Медицинский штаб запретил ему играть с «Валенсией» 15 сентября, сообщает AS. Луис Суарес сможет принять участие во встрече.

Напомним, аргентинец получил повреждение 5 августа и пропустил три стартовых тура чемпионата Испании. Его участие в первой встрече группового этапа Лиги чемпионов под вопросом.

В прошедшем сезоне Месси провел 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.

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