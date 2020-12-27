Месси пропустит игру с «Эйбаром» из-за травмы

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» из-за травмы, информирует сайт клуба.

«Лионель Месси проходит лечение после повреждения правой лодыжки. Ожидается, что игрок вернется к тренировкам после матча с «Эйбаром», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец улутел в Аргентину и будет находиться в Росарио до вторника, а затем вернется в расположение команды.

Остальные футболисты «Барселоны» сегодня возобновили тренировки по плану. Месси в этом сезоне провел 18 матчей за команду и забил 10 голов.