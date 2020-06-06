Месси продолжает тренироваться по индивидуальной программе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает тренироваться индивидуально, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что у аргентинца заработал повреждение правого квадрицепса. Сроки восстановления футболиста не называются. Сообщается, что помимо Месси, по индивидуальной программе тренировался и защитник Нелсон Семеду.

? Camp Nou



El primer equipo entrena en el Estadio. Leo #Messi y @_nelsonsemedo_ hacen trabajo espec?fico en el campo. pic.twitter.com/CiKeExZcmI — FC Barcelona (desde ?) (@FCBarcelona_es) June 6, 2020

«Барселона» проведет свой первый матч в чемпионате Испании после паузы из-за коронавируса 13 июня, это будет выездная встреча против «Мальорки». Участие Месси в этой встрече находится под вопросом.