Месси признался, что общается с Гвардьолой и назвал его лучшим
28 декабря 2020, 00:59
Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем общении с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой.
«Не знаю, сколько длился наш последний разговор, но мы общаемся, — сказал аргентинец в интервью La Sexta. — Мы не говорим о том, встретимся ли мы снова. Для меня Пеп — лучший, он особенный».
Гвардьола ранее тренировал Месси в «Барселоне». Контракт 33-летнего аргентинца истекает 30 июня 2021 года. Если он не продлит соглашение, то станет свободным агентом.
В текущем сезоне Месси провел 18 матчей за «Барсу» во всех турнирах и забил 10 мячей при пяти голевых передачах.
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