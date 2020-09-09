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Месси приступил к тренировкам в общей группе

9 сентября 2020, 12:48
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Twitter каталонского клуба.

Аргентинец в понедельник вернулся к тренировкам в «Барселоне», но работал индивидуально.

Напомним, Месси хотел уйти из команды этим летом и вступил в открытый конфликт с руководством клуба, которое не хотело отпускать игрока. В итоге Лионель решил остаться в каталонском клубе, чтобы избежать судебных разбирательств, но при этом раскритиковал работу президента клуба Жозепа Бартомеу.

Новый сезон в чемпионате Испании стартует 11 сентября. Матч первого тура между «Барселоной» и «Эльче» был перенесен на неопределенный срок.

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