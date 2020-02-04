Месси последние несколько матчей играл через боль

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси последние несколько матчей играл с травмой бедра, информирует ESPN. Как отмечается, аргентинец преодолевал боль, так как ему приходилось выходить на поле из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Лионель Месси испытывает дискомфорт в бедре. Тренерский штаб мог бы предоставить лидеру отдых, но травмы Луиса Суареса и Усмана Дембеле не оставили выбора. В итоге Месси выходил на поле преодолевая боль.

Тем не менее, Месси должен быть доступен к матчу 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетика» (6 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени).