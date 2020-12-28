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Месси пообещал не переходить в «Реал»

28 декабря 2020, 00:50
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что никогда не перейдет в «Реал» или «Атлетико».

«Я не перейду в «Реал» или «Атлетико», — сказал аргентинец в интервью La Sexta. — Это абсолютно невозможно. Не знаю, уйду ли я из «Барселоны». Я поговорю об этом в конце сезона. Надеюсь быть частью «Барселоны» как клуба после завершения карьеры».

Контракт 33-летнего аргентинца истекает 30 июня 2021 года. Если он не продлит соглашение, то станет свободным агентом. В текущем сезоне Месси провел 18 матчей за «Барсу» во всех турнирах и забил 10 мячей при пяти голевых передачах.

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