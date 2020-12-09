Месси отреагировал на смерть бывшего тренера сборной Аргентины Сабельи

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на информацию о смерти бывшего главного тренера национальной команды, Алехандро Сабельи.

«Было приятно разделять успехи вместе. Алехандро был великим человеком, потрясающим профессионалом, который оставил серьезный след в моей карьере. Я многому научился у него. Мы вместе пережили один из лучших моментов в моей карьере, дойдя до финала ЧМ-2014. Выражаю соболезнования семье и друзьям Сабельи», — написал у себя в Instagram Месси.

С 2011 по 2014 год Сабелья возглавлял сборную Аргентины и добрался до финала чемпионата мира-2014. Специалист скончался 8 декабря из-за осложнений, вызванных коронавирусом.