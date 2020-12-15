Месси отреагировал на попадание в сборную лучших футболистов в истории

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на включение в символическую сборную мира всех времен и народов, которая ранее была составлена французским журналом France Football.

— Для меня это большая честь оказаться в такой команде. Хочу поблагодарить каждого, кто голосовал за меня, а также поздравить всех, кто оказался в списке лучших. В нем настоящие феномены, — написал Месси в Instagram.

Напомним, полностью символическая команда выглядит следующим образом: Лев Яшин (СССР, годы карьеры 1950-1970) — Кафу (Бразилия, 1989-2008), Франц Беккенбауэр (ФРГ, 1964-1983), Паоло Мальдини (Италия, 1985-2009) — Лотар Маттеус (ФРГ/Германия, 1979 — 2000), Хави (Испания, 1997-2019) — Диего Марадона(Аргентина, 1976-1997), Пеле (Бразилия, 1957-1977) — Лионель Месси(Аргентина, 2003-н.в.), Роналдо (Бразилия, 1993-2011), Криштиану Роналду(Португалия, 2002-н.в).