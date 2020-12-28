Месси: «Неймар не сказал, что мы будем играть вместе. Он сказал, что хотел бы этого»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Неймара в испанский клуб.

«Будет сложно приобрести новых игроков, ведь для этого нам нужны деньги, а их нет. Неймар? Как-то ведь нужно заплатить «ПСЖ». Для нового президента это будет очень трудная задача.

Неймар не сказал, что мы будем играть, он сказал, что хотел бы играть. Разве не так? Я ежедневно говорю либо с Неймаром, либо с Суаресом. Мы сохраняем отношения С Луисом почти каждый день», – приводит слова Месси La Sexta.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ».