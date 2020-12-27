Месси не сыграет с «Эйбаром»
27 декабря 2020, 14:18
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», информирует Sport.es. Как отмечается, футболист находится в отпуске в Аргентине. Встреча пройдет 29 декабря в Барселоне.
33-летний аргентинец будет находиться в Росарио до вторника, а затем вернется в расположение команды.
Остальные футболисты «Барселоны» сегодня возобновили тренировки по плану.
Месси в этом сезоне провел 18 матчей за команду и забил 10 голов.
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