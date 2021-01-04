Месси не попал в сборную года по версии L'Equipe
Французское издание L'Equipe опубликовало свою версию символической сборной 2020 года.
Наибольшее представительство в составе получила «Бавария» (5 футболистов). Отметим, что в символическую сборную не попал форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Символическая сборная года по версии L'Equipe:
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).
Защитники: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэйвис («Бавария»).
Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Тиагу Алькантара («Бавария"/"Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария).
?quipe type Monde 2020 : avec 5 joueurs le Bayern Munich est le club le plus repr?sent? https://t.co/AkW37IXu2z pic.twitter.com/v62qPCtfFg— L'?QUIPE (@lequipe) January 4, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю