Месси назвал ложью информацию о том, что они с отцом подбирают игроков для сборной Аргентины

Нападающий "Барселоны"​ Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки.

- Мы подходим к турниру с тем же волнением и настроем, что и обычно, но реальность такова, что команда сейчас проходит смену поколений, - приводит Marca cлова Месси. - Аргентина, как и всегда, претендует на победу в турнире. Возможно, наши шансы ниже, чем в предыдущие годы, но мы хотим победить в Кубке Америки.

О моем отце ходит гораздо больше разговоров, чем о некоторых футболистах. Он оказывается в центре внимания во многих моментах, которых на самом деле не было. Кто-то говорит, что мы с ним подбираем игроков для сборной, но это неправда.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Аргентина сыграет в группе В вместе с Колумбией, Парагваем и Катаром.