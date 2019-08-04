Месси назвал цели "Барселоны" на сезон. В конце мая проверим

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу". Свое программное заявление он сделал перед началом матча с "Арсеналом"​ в рамках Кубка Жоана Гампера. Вернувшийся из отпуска 32-летний аргентинец отметил, что верит в команду и тренерский штаб.

– Сейчас сложно что-то говорить. Это правда, с учетом слов перед прошлым сезоном, – приводит слова Месси El Mundo Deportivo. – Но я ни о чем не жалею. И хочется сказать то же самое, что сказал перед сезоном-2018/19.

Верю в "Барселону", в этих игроков и тренерский штаб. Вместе мы снова сможем бороться за все трофеи.

Команда была огорчена тем, как сезон завершился для нас. Но мы должны ценить чемпионат Испании: выиграли ла лигу в восьмой раз за последние 11 лет. То, что мы сделали, очень важно. Возможно, сегодня мы не придаем этому должного значения. Этот клуб всегда борется за самые высокие места, и этот год не будет исключением.

Мы с нетерпением ждем нового сезона. И я надеюсь, что вы нас продолжите поддерживать.

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