Месси назвал 15 молодых восходящих звезд, среди них Александр-Арнолд

Форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал молодых 15 футболистов, которых он считает восходящими звездами. Список опубликовал портал Give me Sport.

Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль») — крайний защитник, который впечатляюще ходит в атаку, это будущее.

Кристиан Пулишич («Челси») — у него отличный баланс и ловкость.

Мейсон Маунт («Челси») — видел его игру, он может стать одним из лучших.

Фил Фоден («Манчестер Сити») — он будет делать невероятные вещи. У него огромный талант.

Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) —его способность обыгрывать защитников впечатляет.

Лука Йович («Реал») — волшебный игрок, который делает невозможное возможным.

Кай Хавертц («Байер») — его самообладание перед воротами впечатляет, учитывая возраст.

Эдер Милитау («Реал») — феноменальный талант и рьяный боец.

Усман Дембеле («Барселона») —его темп на тренировках просто пугающий.

Уссем Ауар («Лион») — он всегда спокоен с мячом в ногах, и у него отличная техника.

Френки де Йонг («Барселона») — один из самых совершенных распасовщиков среди тех, кого я видел в его возрасте.

Жоау Фелиш («Атлетико») — один из самых впечатляющих молодых игроков в мире.

Кильян Мбаппе («ПСЖ») — он очень быстрый и умеет завершать атаки. Очень опасный игрок.

Джошуа Киммих («Бавария») — очень талантливый крайний защитник, который делает много голевых передач.

Бенджамен Павар («Бавария») — классный защитник, который может хорошо ударить.