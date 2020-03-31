Месси назвал 15 молодых восходящих звезд, среди них Александр-Арнолд
Форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал молодых 15 футболистов, которых он считает восходящими звездами. Список опубликовал портал Give me Sport.
Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль») — крайний защитник, который впечатляюще ходит в атаку, это будущее.
Кристиан Пулишич («Челси») — у него отличный баланс и ловкость.
Мейсон Маунт («Челси») — видел его игру, он может стать одним из лучших.
Фил Фоден («Манчестер Сити») — он будет делать невероятные вещи. У него огромный талант.
Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) —его способность обыгрывать защитников впечатляет.
Лука Йович («Реал») — волшебный игрок, который делает невозможное возможным.
Кай Хавертц («Байер») — его самообладание перед воротами впечатляет, учитывая возраст.
Эдер Милитау («Реал») — феноменальный талант и рьяный боец.
Усман Дембеле («Барселона») —его темп на тренировках просто пугающий.
Уссем Ауар («Лион») — он всегда спокоен с мячом в ногах, и у него отличная техника.
Френки де Йонг («Барселона») — один из самых совершенных распасовщиков среди тех, кого я видел в его возрасте.
Жоау Фелиш («Атлетико») — один из самых впечатляющих молодых игроков в мире.
Кильян Мбаппе («ПСЖ») — он очень быстрый и умеет завершать атаки. Очень опасный игрок.
Джошуа Киммих («Бавария») — очень талантливый крайний защитник, который делает много голевых передач.
Бенджамен Павар («Бавария») — классный защитник, который может хорошо ударить.